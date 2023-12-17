MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon
MİT, Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı etkisiz hale getirdi.
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Suriye Deyrizor'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG üyesi ve Suriye'nin Deyrizor şehrinde sözde saha sorumlusu olan Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan'ın yerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.
Türkiye'de bulunduğu 2011-2012 ve 2013 yılları arasında güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinde yer aldığı, 2013'ten sonra da Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen Şirvan Hasan, 5 Aralık 2023'te, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Deyrizor'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
AA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol