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MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon

MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon
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MİT, Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Suriye Deyrizor'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG üyesi ve Suriye'nin Deyrizor şehrinde sözde saha sorumlusu olan Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan'ın yerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Türkiye'de bulunduğu 2011-2012 ve 2013 yılları arasında güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinde yer aldığı, 2013'ten sonra da Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen Şirvan Hasan, 5 Aralık 2023'te, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Deyrizor'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

AA

Etiketler mit suriye pkk ypg
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