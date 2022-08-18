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Mobilde e-Devlet ''ücretsiz'' oldu

Mobilde e-Devlet ''ücretsiz'' oldu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, üç operatörle yapılan anlaşma sonucunda e-Devlet'e erişimin tamamen ücretsiz olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kotasız e-Devlet" Dönemi Başlıyor! Vatandaşlarımızın dijital hizmetlere kolayca erişmesi için yürüttüğümüz çalışmalardan birini daha hayata geçiriyoruz: Hangi operatöre kayıtlı olursanız olun e-Devlet Kapısı kullanımlarınızda artık mobil internet kotanızdan harcanmayacak."

Türkiye’de daha önce evrakla halledebilen resmi işlemleri dijital ortama taşıyarak kolaylık sağlayan e-Devlet, artık mobil internet paketlerinden harcamayacak.

Etiketler e-devlet ücretsiz
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