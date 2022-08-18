Mobilde e-Devlet ''ücretsiz'' oldu
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, üç operatörle yapılan anlaşma sonucunda e-Devlet'e erişimin tamamen ücretsiz olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Kotasız e-Devlet" Dönemi Başlıyor! Vatandaşlarımızın dijital hizmetlere kolayca erişmesi için yürüttüğümüz çalışmalardan birini daha hayata geçiriyoruz: Hangi operatöre kayıtlı olursanız olun e-Devlet Kapısı kullanımlarınızda artık mobil internet kotanızdan harcanmayacak."
Türkiye’de daha önce evrakla halledebilen resmi işlemleri dijital ortama taşıyarak kolaylık sağlayan e-Devlet, artık mobil internet paketlerinden harcamayacak.
📢❝Kotasız e-Devlet❞Dönemi Başlıyor!— CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) August 17, 2022
Vatandaşlarımızın dijital hizmetlere kolayca erişmesi için yürüttüğümüz çalışmalardan birini daha hayata geçiriyoruz: Hangi operatöre kayıtlı olursanız olun @ekapi kullanımlarınızda artık mobil internet kotanızdan harcanmayacak.#DijitalTR🇹🇷
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