MSB acı haberi duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın Kuzeyindeki terör saldırısında 3 askerin şehit olduğunu 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde PKK tarafından düzenlenen saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 askerin şehit olduğunu ve 4 askerin de yaralandığını bildirdi. MSB açıklamasında, bölücü terör örgütü mensuplarının kaçış istikametlerine yönelik düzenlenen hava harekatlarında ilk belirmelere göre 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini de açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Irak’ın Kuzeyi’nde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."