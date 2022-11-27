MSB acı haberi duyurdu: 4 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, hain teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 3 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı. Aynı bölgede yıldırım düşmesi sonucu bir askerimiz daha şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz atışı sonucu 3 askerin şehit olduğunu bildirdi. Öte yandan aynı bölgede yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 1 askerin daha şehit olduğu bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz atışı sonucu 3 askerin şehit olduğu, 2 askerin ise yaralandığı belirtildi.

MSB'den acı haber: 3 şehit, 1 yaralı

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU YARALANAN ASKER DE ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR ANKARA'YA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda iki askerin şehit olduğu bilgisini almasının hemen ardından programdan ayrılarak Ankara'ya döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'da gerçekleştirdiği toplu açılışlar kapsamında ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası da hizmete girdi.

Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiği açılışta, Milli Savunma Bakanı Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yer aldı.

Açılışın ardından Pençe Kilit Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu iki askerin şehit olduğu haberini alan Bakan Akar, kentten hemen ayrılarak Ankara'ya geçti.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu belirtildi.

AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu'nun şehadet haberi ailesine verildi.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü.

Şehidin şehadet haberini ailesine Başmakçı Kaymakamı Burak Yaylacı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Personeli Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı verdi. Şehidin evinin önüne Türk bayrağı asıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ, BABA EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Eyyüp Uğurlu şehit oldu. Şehit Eyyüp Uğurlu'nun acı haberi Gaziantep’te yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Küçük yaşta annesini kaybettiği öğrenilen şehidin acı haberini alan baba Cemal Uğurlu ve diğer yakınları gözyaşı dökerek feryat etti.

Acı haberin ardından şehidin evinin bulunduğu apartman ve siteye Türk bayrakları asıldı. Şehit Eyyüp Uğurlu'nun yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

4 AY ÖNCE BABA OLMUŞTU

Konya'nın Seydişehir Ketenli Mahallesi'nden Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, üs bölgesinde nöbette olduğu sırada mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.

Acı haber şehidin Seydişehir Ketenli Mahallesi'nde ikamet eden ailesine Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından verildi.

Şehit Işık'ın Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı görevliyken Kuzey Irak'a gittiği, geçen yıl evlendiği ve 4 ay önce baba olduğu öğrenildi.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir'in acı haberi Adıyaman'ın Besni ilçesindeki baba evine ulaştı.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir'in cenaze töreni ile ilgili daha sonra açıklama yapılacağı öğrenildi.