MSB açıkladı! Rus heyetiyle görüşmeler devam edecek

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlanıyor" denildi.
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