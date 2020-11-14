  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Kasım 2020 13:14

MSB açıkladı! Rus heyetiyle görüşmeler devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında görüşmeler devam edecek.

MSB açıkladı! Rus heyetiyle görüşmeler devam edecek
A+ A-

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlanıyor" denildi.

görüşmeler , rus , teknik heyet , msb
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM