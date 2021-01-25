SON DAKİKA
SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Ocak 2021 18:31

MSB Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini resmi Twitter hesabından paylaştı.

MSB Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı
A+ A-

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anıtkabir'in karlar içinde havadan çekilmiş görüntülerine yer verildi.

Bu paylaşıma, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." notu düşüldü.

hava , anıtkabir , görüntüler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM