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MSB duyurdu: 8 Mart'ta bu müzeler kadınlara ücretsiz

MSB duyurdu: 8 Mart'ta bu müzeler kadınlara ücretsiz
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzelerin kadınlara ücretsiz olacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzeler kadınlara ücretsiz olacak. Ücretsiz gezilebilecek askeri müzeler şöyle: İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler, İzmir Müze Gemiler, Çanakkale Deniz Müzesi, İskenderun Deniz Müzesi, Mersin Deniz Müzesi. 

 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı askeri müze 8 mart
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