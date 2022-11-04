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MSB duyurdu: Sınırda 10'u FETÖ'cü 11 kişi yakalandı

MSB duyurdu: Sınırda 10'u FETÖ'cü 11 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u FETÖ'cü 11 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Hudut Kartalları, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı.

10'u FETÖ'cü çıktı
Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler msb sınır yunanistan fetö
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