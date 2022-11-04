MSB duyurdu: Sınırda 10'u FETÖ'cü 11 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u FETÖ'cü 11 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Hudut Kartalları, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı.
10'u FETÖ'cü çıktı
Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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