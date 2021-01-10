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  3. 10 Ocak 2021 12:35

MSB duyurdu! Son 1 ayda terör örgütüne çok ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, TSK tarafından son bir ay içerisinde 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere gerçekleştirilen 43 operasyonda 226 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu! Son 1 ayda terör örgütüne çok ağır darbe
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TSK'nın yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. Operasyonların gece-gündüz, dağ-bayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ettiği, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceği vurgulandı. Bu kapsamda; son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 43 operasyon icra edildiği ve bu operasyonlar sonucu 226 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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DHA

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