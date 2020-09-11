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  3. 11 Eylül 2020 19:26

MSB paylaştı! F-16'lardan dosya güven düşmana korku

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi" ifadeleri kullanıldı.

MSB paylaştı! F-16'lardan dosya güven düşmana korku
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi."

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