MSB: Yunanistan sınırında 6 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sınırında 3'ü FETÖ mensubu, 6 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 5 şahıs ile ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahıs, Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
DHA
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