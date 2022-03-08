MSG başkan adayı İsra Gülümser: ''Öncelikli hedefim telifleri artırmak''

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkan adayı İsra Gülümser, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Muhalif'e özel açıklamalarda bulundu.

Instagram hikayesinde MSG Başkanlığına, Candan Erçetin’in yerine adaylığını açıklayan ve bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken “İsra Gülümser” kimdir?

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde, sanatçıların emeğini korumaya talip bir kadını, MSG Başkanlığına aday, Besteci ve Söz yazarı İsra Gülümser’i size tanıtmak istedik. “İsra Gülümser” 9 Mart’ta gerçekleşecek MSG Genel Kurulu öncesi Muhalif’in konuğu oldu.

İyisin Tabi, Bil diye söylüyorum, Tamam O zaman gibi hafızalara kazınan şarkıları kaleme aldı. Sanatçının ismini pek bilmiyorduk ama şarkılarına hepimiz aşinayız! Müzik piyasasında yüzlerce esere imza atan, Ajda Pekkan’dan Kenan Doğulu’ya, Ayşegül Aldinç’ten Deniz Seki’ye bir çok önemli isimle çalışmış Besteci-Söz Yazarı İsra Gülümser. Şimdiden sonra adını daha sık duyacağımız kesin. Çünkü o şu anda Candan Erçetin’in yürüttüğü MSG başkanlığına aday. Rakibi mi? Oldukça iddialı bir rakibi var Ferhat Göçer.



Haydi gelin Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği başkanlığına aday bu cesur ve üretken kadını daha yakından tanıyalım.

İsra Gülümser’in röportajından satır başları…

“MSG de 1674 asıl üyeden sadece 247 üyemiz kadın, daha fazla olmalıyız

Candan Erçetin bizimle beraber.

Deniz Seki’ye verdiğim “İyisin Tabi” şarkımı kadınlara yazdım. Kadına bekleyen, dinleyen, daha az konuşması gereken rollerin biçilmesine karşı duruyorum. Hepimiz iyiliği hakkediyoruz.

Göreve seçilirsen öncelikli hedefim telifleri artırmak.

Yaptığım iş duyguların analizi

Yeni nesille uyumlanıyoruz, çok hoşuma gidiyor."

Muhalif Youtube kanalında yayınlanan videonun tamamı için tıklayınız