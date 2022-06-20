Müge Anlı evleniyor; damat adayı Emniyet Müdürü

ATV'nin sevilen programı Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, canlı yayında evleneceğini açıkladı.

ATV'nin Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı evleneceğini açıkladı. Müge Anlı, İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini söyledi.

Anlı’nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı Gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden şimdilerde 18 yaşında olan bir kızı var.

Müge Anlı bugünkü canlı yayında yaptığı açıklamada "Evlenmeye karar verdim" dedi. Anlı'nın bu kararını açıklamasının ardından stüdyoda büyük bir alkış tufanı yaşandı.

Anlı evlilik kararını "herkes evleniyordu abartmaya gerek yok bence de" dese de mutluluğu yüzüne vurdu.

Müge Anlı'nın hayatını birleştirme kararı aldığı İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ( Sağda )



Yüzbaşıoğlu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Şube Müdürü görevini yürütüyor.

Müge Anlı mutlu haberi şu sözlerle duyurdu:

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!

Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde midafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim. "