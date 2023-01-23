Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir mide bulandıran iddia daha

ATV ekranlarının sıkı bir takipçi kitlesine sahip programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün gündeme gelen mide bulandıran bir iddia gündem oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Anakadın Hanım eşinin engelli çocuğunu da bırakıp abisinin eşi ile beraber kaçtığını dile getirmişti. 20 yıldır Anakadın ile evli olan Halil K.’ın yengesi iddiaları doğruladı. Canlı yayına katılan Halil K.’a Anakadın zehir zemberek sözler söyledi.

“SERALARDA NE YAPTIĞINIZI BİLİYORUM”

Anakadın Hanım, "Hangi bir gün çocuğumun temizliğine yardımcı oldun? Çocuğuma mama aldın, bez aldın? Sen babalık yapmadın. Ben Ferdi'yi yoklukta büyüttüm. Bir kadın olarak resmen evin erkeğiydim. Bu evde ben erkektim, sen kadındın. Şimdi ahlaksıza erkeklik yapıyorsun. Seralarda ne yaptığınızı, Antalya’da el ele gezdiğinizi ben biliyorum." dedi.

“SEN YENGEMİN KOLLARINDAYDIN”

Eşi canlı yayına bağlanan Anakadın Halil K.’a, “Biz evde meyve beklerken sen yengemin kollarındaydın” dedi.

Müge Anlı Halil K.’a “Abin de konuştu, herkes biliyor Elvan ile beraber olduğunu. Onu bile söyleyemiyorsunuz. İki kardeşin karısı kocası beraber, bu hiçbir şeye sığmaz. Bu kadın senin hasta oğlunla tek başına. Bu neye sığar” sözleri ile sitem etti.

“HER GÜN KAVGA EDİYORDUK”

Halil K. açıklamasında eşi ile her gün kavga ettiğini söyledi. Müge Anlı neden yengesi Elvan ile beraber olduğunu itiraf etmediğini sorduğunda ise, “Şu anda Elvan ile beraber değiliz” dedi. Müge Anlı, "Elvan kabul ediyor ve benim özel hayatım diyor. Sen niye reddediyorsun?" diye sordu. Halil K. ise sorulara yanıt veremedi.