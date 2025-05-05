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Muğla ve Antalya'dan sonra bir ilde daha ormanlara giriş yasağı

Muğla ve Antalya'dan sonra bir ilde daha ormanlara giriş yasağı
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Muğla ve Antalya'da ormanlara giriş yasağı uygulanırken, Çanakkale'de de 1 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar ormanlara girişler yasaklandı.

Orman yangını riski yüksek olan bazı illerimizde ormanlara giriş yasağı kararı alındı. Muğla ve Antalya'da 1 Mayıs itibariyle ormanlara giriş yasaklanırken, Çanakkale'de ise 1 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar ormanlara girilemeyecek. 

Çanakkale Valiliği, ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alındığını belirtti. Bu kapsamda, 6831 sayılı 'Orman Kanunu' çerçevesinde, Çanakkale'deki ormanlara görevliler dışında 1 Haziran tarihinden başlayarak 30 Eylül'e kadar girişler yasaklandı.

Valilik açıklamasında, "Orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Bu kapsamda; 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 'Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler' hükmüne uygun olarak Çanakkale dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 1 Haziran-30 Eylül 2025 tarihleri arasında girişler yasaklanmıştır" denildi.

DHA

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Etiketler Çanakkale ormanlara giriş yasağı  Muğla antalya
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