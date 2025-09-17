Muğla'da orman yangını
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Muğla’nın Denizli sınırında yer alan kırsal Otmanlar Mahallesinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan müdahalesi ile söndürme çalışmaları devam ediyor.
Sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Sarp arazi nedeniyle kara ekiplerinin yangına müdahale etmede zorlanıyor. Bölgeye hava araçları gönderilirken, havadan müdahale devam ediyor.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol