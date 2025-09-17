  1. Anasayfa
Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını
Güncelleme:

Muğla’nın Denizli sınırında yer alan kırsal Otmanlar Mahallesinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan müdahalesi ile söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sarp arazi nedeniyle kara ekiplerinin yangına müdahale etmede zorlanıyor. Bölgeye hava araçları gönderilirken, havadan müdahale devam ediyor.

İHA

