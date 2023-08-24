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Muğla'da VIP kaçakçılık jandarmaya takıldı

Muğla'da VIP kaçakçılık jandarmaya takıldı
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Muğla'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda Suriyeli 20 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için göçmenleri VIP araçlarla taşıdıkları ortaya çıktı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethiye'den Yunan adalarına göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. İstanbul'dan yola çıkan 2 VIP araç ve 1 otomobil, Köyceğiz'in Döğüşbelen mevkisindeki ormanda durduruldu. VIP araçlarda yapılan aramada, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Y.K. (25), B.Ö. (41) ve A.D. (25), sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için lüks araçlarla göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlendi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

DHA

Etiketler muğla VIP göçmen kaçakçılığı minibüs jandarma
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