Muharrem İnce ''en işlek cadde'' deyip paylaştı: ''Kimse yok!''

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Kahramanmaraş Trabzon Caddesindeyiz. En işlek caddede asker, polis, çorba, battaniye yok" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrasında bölgeye giden Memleket Partisi genel başkanı Muharrem İnce bölgeden paylaşım yaptı.

Muharrem İnce yaptığı paylaşım ile, "Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'ndeyiz. Üzülerek söylüyorum ki burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok. Hiçbir şey yok burada" dedi.

Muharrem İnce Kahramanmaraş'tan seslendi. İnce, "Devleti yönetenlere sesleniyorum. Burada kimse yok. Askeri kışlasından çıkarın, asker kışlasından çıksın, sokağa gelsin. Bugün olmayacaksa ne zaman gelecek. Yazık günah" dedi.