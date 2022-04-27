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Muharrem İnce'den Gezi çıkışı: ''Hepimiz oradaydık, yine olsa yine oluruz''

Muharrem İnce'den Gezi çıkışı: ''Hepimiz oradaydık, yine olsa yine oluruz''

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gezi Davası'nda verilen kararlara tepki gösterdi.

Gezi Davası’nın karar duruşması sonucunda, Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet cezası, 16 kişiye ise 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Mücella Yapıcı, Can Atalay, Çiğdem Mater, Yiğit Ekmekçi, Hakan Altınay ve Mine Özerden’in tutuklanmasına karar verilmişti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, verilen hapis cezalarına tepki gösterdi. İnce, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Gezi; özgürlüğün, kardeşliğin, insanca yaşama isteğinin büyük direnişidir. Adaleti maşa yapıp 8-10 kişiden Gezi'nin hıncını çıkarmak zorbalıktır; zulümdür. Hepimiz oradaydık. Yine olsa yine oluruz!"

Etiketler muharrem ince gezi parkı davası
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