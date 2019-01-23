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  3. 23 Ocak 2019 18:52

Müjdat Gezen'in adli kontrol kararı kaldırıldı

Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, Müjdat Gezen'in adli kontrol kararının kaldırıldığını açıkladı.

Müjdat Gezen'in adli kontrol kararı kaldırıldı
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Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, "Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talebimiz doğrultusunda adli kontrol kararını kaldırdı" açıklamasını yaptı.

Müjdat Gezen'in Avukatı Celal Ülgen, müvekkilinin adli kontrol kararının kaldırıldığını duyurdu. Müjdat Gezen artık karakola imza vermeye gitmeyecek.

Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti. Müjdat Gezen'in kararın ardından polis merkezine giderek imza veriyordu.

AVUKATI CELAL ÜLGEN, TWITTER HESABINDAN DUYURDU

Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptıkları talep doğrultusunda adli kontrol şartının kaldırıldığını Twitter hesabından duyurdu. Ülgen tweetinde "Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talebimiz doğrultusunda Müjdat Gezenin Adli kontrol kararını kaldırdı. Yani artık Müjdat Gezen karakola imza vermeye gitmeyecek." ifadelerini kullandı.

Müjdat Gezen geçtiğimiz pazar günü Kadıköy Rıhtım Polis Merkezi'ne gelerek dördüncü imzasını atmıştı. 

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