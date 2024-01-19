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Murat Kurum: İstanbul'un diriliş dönemini hep birlikte başlatacağız

Murat Kurum: İstanbul'un diriliş dönemini hep birlikte başlatacağız
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaretinde açıklamalar yaptı.

Murat Kurum, Eyüpsultan'da bulunan Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kurum, İstanbul Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan tarafından karşılandı. Burada gazetecilere de konuşan Kurum, İstanbul için önemli mesajlar verdi.

"İSTANBUL'U DURDURANALRIN DÖNEMİNİ BİRLİKTE BİTİRECEĞİZ"

Murat Kurum, "Tüm ekibimizle AK Parti ve MHP teşkilatlarımızla hep yollarda, sokaklarda olacağız milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İstanbul'un tüm ilçelerini 964 mahallesini, İstanbul sevdası ve şuuruyla adımlamaya devam edeceğiz. Milletimize duygularımızı, hedeflerimizi, hayallerimizi, projelerimizi anlatacağız. Milletimiz bizden beklediği işareti, emin olun her yerde veriyor. Biz bu coşkuyu, bu sevgiyi, bu motivasyonu her yerde görüyoruz. Allah'ın izniyle inşallah milletimizin destekleriyle, dualarıyla bu işaret çerçevesinde 31 Mart gecesi de Cumhur İttifakı'mızla birlikte İstanbul'da yaşanan duraklama, fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz ve yeniden yükseliş yeniden diriliş dönemini hep birlikte başlatacağız. Bu şehri ihmal edenlerin insanımızı çaresiz bırakanların, İstanbul'u bile isteye durduranların dönemini 31 Mart akşamı hep birlikte bitireceğiz" dedi

"HEDEFLERİ BERABER BAŞARDIK"

Kurum, "Bugüne kadar ülkemizin varmak istediği tüm hedefleri beraber başardık, beraber taşıdık. Şimdi İstanbul seçimlerinde de zafere hep birlikte ulaşacağız. İstanbul'u beraber kazanacağız. Beraber çalışacağız. Beraber hizmet edeceğiz ve tüm milletimizi bu manada kucaklayacağız. Biz bugün göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı, beni burada kendi yuvamda gibi hissettirdiğinizden dolayı. İlginiz, alakanız, motivasyonunuzdan dolayı sizlere ve Ülkü Ocakları'nda yetişmiş her bir kardeşime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler murat kurum kurum AK Parti
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