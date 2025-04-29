Murat Ongun'un eşinin ifadesi ortaya çıktı

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen 2'nci dalga operasyonunda gözaltına alınan İBB Danışmanı ve MEDYA AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen 2'nci dalga operasyonunda gözaltına alınan İBB Danışmanı ve MEDYA AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. 32 sayfalık ifadesinde Ongun, aylık gelirinin 80 bin lira olduğunu söyledi.

İBB tarafından ürün hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadığına yönelik soru üzerine Ongun, "Ben şahsi veya şirketim aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde yapılan hiçbir ihaleye katılmadım ve ihale sürecinde bulunmadım" dedi.

Ongun, Ekrem İmamoğlu'nu tanıyıp tanımadığına yönelik ise, "İBB Başkanı olması hem de eşim ile çalışması sebebi ile tanıyorum. Bu şahısla ticari bir ilişkim yoktur" ifadelerini kullandı.

"İhalelerle ilgili hiçbir bilgim yoktur"

Ayten Gözdem Ongun, verilen bir şikayet dilekçesinde İBB'nin açık hava reklam ihalelerinde usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialar üzerine ise, "Ben İBB nezdinde hiçbir zaman yönetici veya başka bir vasıfla çalışmadım. Şirketim aracılığı ile belediyeden hiçbir ihale almadım. İhalelerle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Şikayet dilekçesinde geçen hususlarla ilgili hiçbir bilgim yoktur" dedi.

"3 milyon 717 bin 400 TL olan kira bedelini eşim elden bana verdi"

Ongun'a, ev sahibi ressam N.K.'in, 14 Nisan 2024 tarihli bir kira sözleşmesi imzaladıkları, yıllık toplam kira bedeli olan 3 milyon 717 bin 400 TL'yi hesabından gönderdiğine yönelik beyanı hatırlatıldı. Bunun üzerine Ongun, "Bu beyan doğrudur. Şuanda halen ikamet ettiğim dubleks niteliğindeki daireyi bir yıllık toplamda 3 milyon 717 bin 400 TL'ye kiraladık. Bu kira bedelini eşim elden bana verdi. Ben de bu parayı hesabıma yatırarak oradan ev sahibi olan N.K.'in hesabına gönderdim" diye konuştu.

Ongun'a banka hareketleri soruldu

Ongun'a, kendi tasarımlarını yapıp sattığı şirketinin banka hesabındaki hareketleri soruldu. Takı şirketi olduğunu söyleyen Gözdem Ongun, "Ben şahsi olarak şirketlerde yetkili olan şahıslarla şahsi bağlantılarla iş ilişkisi kurmaktayım. Bu nedenle bu şahısların şirketlerinin unvanlarını tanı olarak hatırlamam mümkün değildir. ECM Yapım Hizmetleri ile ilişkimiz ticari ilişkidir. Şirketimden alışveriş yapan bir firmanın ürün ödemesi ile ilgili ödemedir. Tarihlerden ve ücretlerden yola çıkarak yine bir şirketin yeni yıl için promosyon bir olarak benim şirketimden aksesuar, takı ürünü aldığını ve bununla ilgili yaptığı ödemeler olduğunu düşünüyorum. Çalışma sistemi açısından genelde sipariş verenlerden ilk başta ön ödeme alınır ve daha sonra da şirketin durumuna göre ödemenin hepsi alınır. Ayrıca bu para transferleri ile ilgili tüm ticari fatura ve belgeler mevcuttur" dedi.

Ongun'a MASAK raporlarına yansıyan hesap hareketleri de soruldu. Ongun bunun üzerine, "İYZİ ödeme online satışlarla ilgili sanal pos hizmeti sağlayan bir kuruluştur. Benim de e-ticaret internet sitemden ürün satışı yapıldığında İYZİ firması üzerinden ödeme alınmaktadır. Bu paralar müşterilerin online yaptığını alışverişle ilgili ödemelerdir. Diğer şirket ve şahıslarla ilgili para transferleri açısından önceki sorulan sorularda tek tek açıklamalarda bulundum. Bunlar haricinde kalan Gülşah OK isimli şahıs eşim Murat Ongun adına kayıtlı olan Beylikdüzü ilçesindeki konut niteliğindeki taşınmazın kiracısıdır. Kira ödemesini benim hesabıma göndermekteydi. Bununla ilgili para transferleridir" diye konuştu. Ongun hesap hareketlerinden 3'ünün Murat Ongun tutuklandıktan sonra maddi sıkıntılar yaşadığı için akrabalarından istediği borç para olduğunu söyledi.

"Eşimin belediyede üst düzey yönetici olması nedeniyle beraber birçok etkinlik ve organizasyona katıldık"

Diğer şüphelilerle neden ortak baz verildiği sorusu üzerine Gözdem Ongun, "Ben ismi geçen şahıslardan A.A., K.K. isimli şahısları tanıdığımı yukarıda bahsetmiştim. Diğer ismi geçen şahısları tanımam. Ancak bu baz kesişme noktaları net olarak belirtilmemiş ve nerede ve ne zaman olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Eşimin belediyede üst düzey yönetici olması nedeniyle beraber birçok etkinlik ve organizasyona katıldık. Eğer bu şahıslar belediye çalışanları veya ilgili şahıslarıysa bu nedenle aynı noktadan baz verdiğimizi değerlendiriyorum. Değilse de tesadüften ibarettir" diye konuştu.

"13 bin 800 TL oğlumun bayram harçlığıdır"

Gözdem Oygun'a arama yapılırken evinde bulunan yüklü miktarda para soruldu. Gözdem Ongun, "13 bin 800 TL oğlumun bayram harçlığıdır. Diğerleri ise eşim tutuklu olduğundan dolayı etraftan aldığım ve ihtiyaç halinde kullanmak için tuttuğum borç paralardır. Yakın zamanda oğlumun okul ödemesi vardır. Bu miktarda paranın bu sebeple evde bulunması normaldir. Ben yıllardır çalışan düzenli para kazanan biriyim" dedi.

İHA