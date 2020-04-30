Murat Övüç'ün oğluyla yaptığı paylaşım gündem oldu

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Övüç'ün oğluyla yaptığı paylaşımdaki detay gözlerden kaçmadı.

"Çeşme’de deniz kenarında oğluma arsa aldım" diyen Murat Övüç’ün elindeki tapuya dikkatli bakılınca arsanın aslında Esenyurt Kıraç’ta olduğu ortaya çıktı.

Murat Övüç oğlunu paylaştı; beğeni yağdı

Övüç, ‘144 metrekare hisseli’ yazan bu arsanın gündeme gelmesi ve Çeşme'de olmadığının anlaşılmasından sonra videoyu kaldırdı.

Övüç daha sonra ise tapularını sergiledi ve kendisini eleştirenlere "aç köpekler" diyerek tepki gösterdi.