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Murathan Mungan'dan İYİ Parti'ye dava

Murathan Mungan'dan İYİ Parti'ye dava
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Şair Murathan Mungan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'ye dava açacağını duyurdu

Murathan Mungan, İYİ Parti'ye şarkısının sözlerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava açıyor.

İYİ Parti, reklam videosunu X hesabından; "Türk milletini seçeneksizliğe mahkûm eden bu 'Maskeli Balo'nun son bulması için; 31 Mart'ta sandıklara davetlisiniz!" notuyla paylaşmıştı.

Sözleri Murathan Mungan'a ait olan şarkının dizelerinin İYİ Parti tarafından bilgisi dışında kullanıldığını söyleyen yazar, şu ifadeleri kullandı:

"Maskeli Balo' adıyla bilinen şarkımın ruhunu, fikrini oluşturan dizelerimin bir siyasi parti tarafından rızam ve bilgim dışında kullanıldığını üzüntüyle öğrendim. Konuyla ilgili yarın Bişar Alınak & Partners tarafından dava açılacağını duyurmak isterim."

 

Etiketler Murathan Mungan iyi parti şair şiir maskeli balo
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