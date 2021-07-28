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Mustafa Akıncı'dan Bahçeli'ye çok sert yanıt

Mustafa Akıncı'dan Bahçeli'ye çok sert yanıt

KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi. Akıncı, "Son günlerde yaptığım açıklamalarda ifade ettiğim görüşlere, yine küfürlü bir dille sataştı" ifadelerini kullandı.

Mustafa Akıncı, Devlet Bahçeli’ye cevap verdi. Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şahsıma yönelik saldırılarını yeni bir boyuta taşıdı. Son günlerde yaptığım açıklamalarda ifade ettiğim görüşlere, yine küfürlü bir dille sataştı.

  Bu defa şahsım için kullandığı nitelemeler, “Fiili Akel mensubu“ “Uyuyan mason ve komünist“ ve “Eoka militanı“ şeklinde oldu. Bu hezeyanlara ne denir bilemiyorum.

Yerlerde sürünen bu politik düzeysizliğe bizim de ayak uydurmamız elbette söz konusu olamaz.

Fakat bir şey daha söz konusu olmayacaktır; Türkiye'de yaratılan antidemokratik korku imparatorluğunu Kıbrıs'a yayma girişimleri karşısında sessiz kalmayacağız.

Fikir yoksunu ve hakaret ustası ağızlar bizi susturmaya yetmeyecektir.

 BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk devletinin ayak sesini duyan fiili AKEL mensubu, aynı zamanda uyuyan mason ve komünist Mustafa Akıncı’nın istismar ve inkar yüklü beyanatları EOKA militanlığına özendiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, Kıbrıs Türklüğünün eşit egemenliğe dayanan, eşit uluslararası statüsünü tescil edecek tarihi ve stratejik kararını sonuna kadar desteklemektedir” demişti.

Etiketler kktc mustafa akıncı yavru vatan devlet bahçeli
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