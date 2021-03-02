Mustafa Sarıgül: ''Bütün engelleri aşarak başarıya ulaşacağız''

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TDP Kurucuları ile gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında "Bütün engelleri aşarak başarıya ulaşacağız" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TDP Kurucuları ile gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada konu başlıkları şöyleydi;

BİR PARTİNİN İKTİDAR ADAYI OLMASI BAŞKA BİR PARTİNİN MEMLEKETİ KÖTÜ YÖNETMESİNE BAĞLI OLMAMALIDIR

Ülkemizin sonu belirsiz bir yolda uçuruma doğru gitmesine izin veremeyiz, yol ayrımında insanlarımızı umutsuz bırakamayız artık umut var, umut TDP’dir. Anlayışımız; bir partinin iktidar adayı olması başka bir partinin memleketi kötü yönetmesine bağlı olmamalıdır. Daha çok umut ve güven veren parti iktidara gelmelidir, o parti de TDP’dir. Diğer partilerden daha iyi, daha yapıcı ve tutarlı bir program ortaya koyan tek parti TDP’dir.

YURTTAŞLARIMIZ; MEVCUT PARTİLERE GÜVENLERİNİ VE İNANÇLARINI YİTİRMİŞLERDİR

Bugün oy kullanmayan, sayıları sürekli artan yurttaşlarımızın çoğu güven buhranı içindedir. Mevcut partilere güvenlerini ve inançlarını yitirmişlerdir… Yurttaşlarımız kendilerine ışık, umut, güven verecek bir parti beklemektedirler, o parti TDP’dir… Kendilerini mutlu bir Türkiye’ye götürecek.

TOPLUMUN SORUNLARINI ÇÖZEBİLECEK TEK PARTİ TDP’DİR

Hedefine, yönüne cesaretle yürüyerek demokratik düzen içinde toplumun sorunlarını çözebilecek tek parti TDP’dir. Siyasetteki dürüstlüğü, demokratik siyaset anlayışını en önde tutacak emeğin ve kardeşliğin tek partisi TDP’dir. Çünkü bizim ilkelerimiz ülkemizdeki bütün yurttaşlarımızı kucaklayan ilkelerdir. Sorumluluğunu ve vazifesini bilen bir siyasi partiyiz. Ana vazifemiz; ülkemizin kalkınmasıdır.

Kardeşlerim; merhamet duygusu güzel insanların, duyarlı insanların, başkalarını düşünen insanların, duyabileceği bir duygudur. Ülkemizin merhametli partisi TDP’dir. Bütün insanların onurunu ve mutluluğunu arayan partidir TDP.

KISIR, KİŞİSEL TARTIŞMALARDAN UZAK GÜNDEMDE OLACAĞIZ

Sevgili kurucularım; değişime karşı çıkacaklar, beğenmeyecekler, burun kıvıracaklar fakat ne olacak biliyor musunuz? Teşkilatlı güç ve milletimizin kararlı tutumu karşısında yenilip gidecekler. TDP, yörüngesine daha güçlü ve tutarlı bir şekilde yerleşecektir. Bütün engelleri aşarak ülkemizde başarıya ulaşacağız.

Unutmayın önce muhalefetin birinci partisi sonra ülkemizde iktidar olacağız. Sevgili kurucularım; kendimizi yenileyen düşünce devrimi yapan partiyiz. Kısır tartışmalardan uzak, kişisel tartışmalardan uzak ülkemizi geleceğe taşıyacak projelerle gündemde olacağız. TDP’de görev alan tüm arkadaşlarımız kendini yenilemiş mutlu güler yüzlü Türkiye için yola çıkıyor.