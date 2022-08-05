Mustafa Sarıgül dürüm ve ayran fiyatına böyle isyan etti

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Mustafa Sarıgül, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. 8 kişi için dürüm ayran fiyatına ödenen paraya isyan eden Sarıgül, "Nasıl böyle bir şey olur? Biz nereye gidiyoruz çocuklar?" diye yanındakilere dert yandı.

'DÜRÜM AYRAN 890 LİRA'

Mustafa Sarıgül, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"8 kişiyiz, dürüm ayran yiyoruz. Çocuklar kaç para biliyor musunuz? Dürüm ayran 890 lira arkadaşlar. Nasıl böyle bir şey olur? Biz nereye gidiyoruz çocuklar?"