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Mustafa Varank LC Waikiki'nin LGBT kararını bu sözlerle savundu

Mustafa Varank LC Waikiki'nin LGBT kararını bu sözlerle savundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, giyim zinciri LC Waikiki'nin LGBT’leri andırdıkları gerekçesiyle gökkuşağı, tek boynuzlu at gibi figürlerin kullanılmaması gerektiği yönündeki kararını savundu.

Giyim zinciri LC Waikiki yönetimi tarafından, bir grup çalışana gönderilen e-posta ile Onur Haftası etkinliklerinin oluşturduğu LGBT görünürlüğünden rahatsız olunduğu ve bu nedenle Haziran-Temmuz aylarında ürünlerde gökkuşağı, tek boynuzlu at gibi figürlerin LGBT’leri andırdıkları gerekçesiyle “bu sembollerin kesinlikle kullanılmaması“ ve “mutlaka renk sayısının azaltılması” istendiği iddia edildi. 

VARANK SEVİNÇLE KARŞILADI
LC Waikiki'nin kararı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından sevinçle karşılandı. 

 Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı konuşmayı paylaşan Varank, videoya ''Dünyada bir LGBT ve cinsiyetsizlik dayatması varken LC Waikiki’nin ürünlerinde LGBT çağrışımı yapan işaretlerin kullanılmamasına yönelik insiyatifi çok değerli. Cinsiyetsizliğin dayatılmasına,aile mefhumunun altının oyulmasına eyvallah demeyiz Biz aileyi savunmaya devam edeceğiz'' notunu düştü. 

Etiketler mustafa varank lgbt
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