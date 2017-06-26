Musul'da kritik gelişme

Reuters haber ajansı, Irak ordusunun terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü harekâtta Eski Kent bölgesindeki kritik öneme sahip El Faruk bölgesini ele geçirdiğini duyurdu. Dar sokakları ve yoğun nüfusuyla bilinen Eski Kent bölgesine sıkışan DEAŞ, Irak ordusunun hücumlarına intihar saldırganları ile direnmeye çalışıyor.



BBC Türkçe'nin haberine göre terör örgütü DEAŞ, Kuzey Irak'ın farklı yerlerinden getirdiği intihar eylemcileriyle, Musul'da ilerleyen Irak güçlerine yönelik karşı saldırılar düzenliyor.

Irak yetkilileri, saldırılara hızla karşılık verildiğini belirtiyor. Yetkililer, örgütün Musul'un eski kent bölümündeki dar bir alana sıkıştığını söyledi.

Irak güçleri, kenti 2014 yılında işgal ederek dünya kamuoyunu şok eden DEAŞ'ı Musul'dan çıkartmak için düzenledikleri operasyonun son aşamasına gelmiş durumda.