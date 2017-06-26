Dünya bu Türk kızını konuşuyor !
Dünya bu Türk kızını konuşuyor !
Dikkat ! Tatilciler erken yola çıktı
Dikkat ! Tatilciler erken yola çıktı
Yeşilçam'da o sahnenin sırrı ortaya çıktı
Yeşilçam'da o sahnenin sırrı ortaya çıktı
DEAŞ'tan ABD'ye siber saldırı ! ''Hesap verecek...''
DEAŞ'tan ABD'ye siber saldırı ! ''Hesap verecek...''
Uzun süredir böyle olmamıştı... Akın ettiler
Uzun süredir böyle olmamıştı... Akın ettiler
FETÖ'nün ByLock oyunu ortaya çıkarıldı
FETÖ'nün ByLock oyunu ortaya çıkarıldı
İran'dan sert açıklama: ''Kabul edilemez''
İran'dan sert açıklama: ''Kabul edilemez''
İzmir'de korkutan deprem ! Yine sallandı...
İzmir'de korkutan deprem ! Yine sallandı...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Haziran 2017 12:54

Musul'da kritik gelişme

Irak ordusunun terör örgütü DEAŞ'ın elinde olduğu Eski Kent bölgesindeki kritik öneme sahip El Faruk bölgesini ele geçirdiğini duyurdu.

Musul'da kritik gelişme
A+ A-

Reuters haber ajansı, Irak ordusunun terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü harekâtta Eski Kent bölgesindeki kritik öneme sahip El Faruk bölgesini ele geçirdiğini duyurdu. Dar sokakları ve yoğun nüfusuyla bilinen Eski Kent bölgesine sıkışan DEAŞ, Irak ordusunun hücumlarına intihar saldırganları ile direnmeye çalışıyor.
 
BBC Türkçe'nin haberine göre terör örgütü DEAŞ, Kuzey Irak'ın farklı yerlerinden getirdiği intihar eylemcileriyle, Musul'da ilerleyen Irak güçlerine yönelik karşı saldırılar düzenliyor.

Irak yetkilileri, saldırılara hızla karşılık verildiğini belirtiyor. Yetkililer, örgütün Musul'un eski kent bölümündeki dar bir alana sıkıştığını söyledi.

Irak güçleri, kenti 2014 yılında işgal ederek dünya kamuoyunu şok eden DEAŞ'ı Musul'dan çıkartmak için düzenledikleri operasyonun son aşamasına gelmiş durumda.

BBC Türkçe

deaş , musul , ırak ordusu