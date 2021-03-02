Mutasyonlu virüs 5 yaşındaki çocukta da görüldü!

Konya'da günlük vaka sayısının 350-400 civarında olduğunu belirten Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, ilde mutasyonlu virüsün çok fazla görüldüğünü belirterek, "Konya’da mutasyonlu virüs var. Hatta çok sayıda, yaşları da genç. 5 yaşındaki bebekte dahi görüldü." ifadelerini kullandı.

Yüksek vaka sayısı nedeniyle Sağlık Bakanlığının illere göre korona virüs vaka sayısı açıkladığı listede kırmızı kategoride yer alana Konya'da çok sayıda mutasyonlu virüs tespit edildiği bildirildi.

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, düzenlediği basın toplantısında aşı nedeniyle insanların rehavete kapıldığını vurguladı. Konya'da maske ve mesafe kurallarına çok fazla duyarlı olunmadığını belirten Çetin, "Toplu organizasyonlar en önemlisi de aile içi ziyaretleri sonlandıramadığımız için bugün kırmızı listedeyiz. Aşının bulunmuş olması da insanları da rehavete sevk etti. Ama sağlık camiası olarak, aşı olmazsa olmazımız. Bu kovid sürecinde fakat aşı yüzde yüz koruyucu değil. Mutasyonal virüsün de çıkmasıyla iki kesim çok büyük zarar gördü." diye konuştu.

Kurallara uymayanların iş yerleri kapalı olan esnaf ve gece gündüz çalışan sağlıkçıların vebaline girdiğini belirten Çetin şunları söyledi:

''Sağlık camiasında, 1 yıldır tüm arkadaşlarım can siper hane cephede çalıştık, savaştık; ama maalesef sonunu getiremedik. İkinci kesim ise küçük esnaf dediğimiz restoranlar, kafeler diğer iş yerlerini kapattığımız belki okullar, okullara tedarik sağlayan esnafımızın işleri durma noktasına geldi. Kurallara uymayan insanların bu işleri kötüye giden esnafın vebaline girdiklerini farkında olsunlar. Resmi otoritemiz kovid bitti artık serbestiz diyene kadar, kurallara uyma noktasında gayret gösterelim.''

'350-400 CİVARINDA GÜNLÜK VAKAMIZ VAR'

Şehre giriş ve çıkışlarda 'HES' kodu uygulamasıyla yapılması gerektiğini söyleyen Çetin, "Konya’da vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağına uyulmadığını görüyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılarak, hafta içi yasakları saat 22.00’den 19.30’a çekilmesini ve bu hususta ev ziyaretleri toparlanacağını ümit ediyoruz. Pandemideki bugün geldiğimiz nokta çok önemli 350-400 civarında günlük vakamız var." ifadelerini kullandı.

'5 YAŞINDAKİ BEBEKTE DAHİ GÖRÜLDÜ'

Mustasyonlu korona virüsün gençlerde de tespit edildiğini aktaran Çetin, "Hızlı bir şekilde de yayıldığını düşünürsek yeni tedbirler alma zamanı geldi. Ama eğitim gerçekten kanayan bir yara, okullar mutlaka açılmalı diye düşünüyoruz. Fakat tedbirleri alarak ve öğretmenlerimizi aşılayarak hem sağlık eğitiminin hem de normal eğitimin sürecine girmesini arzu ediyoruz. Konya’da mutasyonlu virüs var. Hatta çok sayıda, yaşları da genç. 5 yaşındaki bebekte dahi görüldü." diye konuştu.