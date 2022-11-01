  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Naci Görür'den büyük deprem uyarısı

Naci Görür'den büyük deprem uyarısı

Naci Görür'den büyük deprem uyarısı
Güncelleme:

Malatya'da dün akşam 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür, depremin ardından uyarılarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, dün saat 21.34'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depremin ardından uyarıda bulundu. Görür paylaşımında, "Kavaklıdere-Pütürge/Malatya’da 4,0 deprem oldu. Deprem DAF zonunda. Her zaman söylediğim gibi, DAF’ın GB’ya doğru kırılarak büyük depremi Çelikhan-Ekenek’e doğru taşıyacağını düşünüyorum. Bu yörelerde İRAP planlarının ciddiyetle yapılması gereğini düşünüyorum" dedi.

Etiketler malatya deprem naci görür
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Büyük aşkta mutlu sona doğru! Ünlü çift evleniyor
Aşiret düğününde gelin ve damada servet takıldı
Kılıçdaroğlu'nun ''Breaking Bad Süleyman'' çıkışına Soylu'dan çok sert yanıt
Tarım Kredi marketleri Kasım ayının indirimli ürünlerini açıkladı
CHP'li vekil tepki gösterdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımını sildi
Emekli promosyon ödemeleri güncelledi! Bu rakamın altında promosyon verilemeyecek
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan ''faiz'' isyanı
İstanbul güne sisle uyandı: Vapur seferleri iptal!
Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un tecavüz davasında şok ifadeler
Benzine beklenen zam geldi