Naci Görür'den büyük deprem uyarısı

Malatya'da dün akşam 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür, depremin ardından uyarılarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, dün saat 21.34'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depremin ardından uyarıda bulundu. Görür paylaşımında, "Kavaklıdere-Pütürge/Malatya’da 4,0 deprem oldu. Deprem DAF zonunda. Her zaman söylediğim gibi, DAF’ın GB’ya doğru kırılarak büyük depremi Çelikhan-Ekenek’e doğru taşıyacağını düşünüyorum. Bu yörelerde İRAP planlarının ciddiyetle yapılması gereğini düşünüyorum" dedi.