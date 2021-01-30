Nagehan Alçı ile Doğu Perinçek'in diyaloğu olay oldu

HaberTürk'ye yayınlanan 'Enine Boyuna'ya katılan Doğu Perinçek, CHP'li vekillerin istifasını değerlendirdi. Perinçek, Nagehan Alçı'nın sorusuna verdiği yanıtla herkesi kahkahaya boğdu.

Perinçek konuşurken araya giren Alçı, "Doğu Bey, istifa eden vekiller Vatan Partisi'ne mi geçecek biraz şüphelendim" diye sordu.

Alçı'nın sorusuna "Bir gün herkes Vatan Partisi'ne geçecek" diye yanıt veren Perinçek, stüdyoyu kahkahaya boğdu.

