Narin'in ailesinden tazminat davası yağmuru

Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken 19 gün sonra cansız bedeni bir çuvalın içerisinde dere yatağına gizlenmiş halde bulunan ve korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan minik Narin'in ailesi sosyal medyadaki paylaşımlar için avukat ordusuyla tam 415 suç duyurusuyla tazminat davası yağmuru başlattı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan minik Narin'in korkunç bir şekilde öldürüldüğü cinayetle ilgili soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Akşam'dan Şeyhmus Çakan'ın haberine göre; Narin'in ailesi sosyal medyadan yapılan paylaşımlara dava açması için 12 ayrı avukat tuttu. Narin'in ailesinin tuttuğu 12 avukatın, sosyal medyayı didik didik ederek bugüne kadar 415 suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Akşam Gazetesi