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Narkotik dedektör köpeği, otomobilde 4 bin 908 uyuşturucu hap buldu!

Narkotik dedektör köpeği, otomobilde 4 bin 908 uyuşturucu hap buldu!
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Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ihbar üzerine takip ettikleri otomobilde 4 bin 980 uyuşturucu hap buldu.

Denizli'de, bir otomobilde 4 bin 980 uyuşturucu hap bulundu, sürücü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri bir otomobili, kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği aracın bagajının alt kısmındaki stepneye tepki verince detaylı arama yapıldı. Polis, yedek lastiğe gizlenmiş 4 bin 980 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Etiketler otomobil hap uyuşturucu
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