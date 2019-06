NATO'dan Türkiye örneği: ''Takip edebiliriz''

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'da gündem AWACS sistemi. Kuruluşun "gökyüzündeki gözü" olarak da bilinen hava gözlem sisteminin eskimesi tartışma yarattı. AWACS sisteminin güncellenmesi ya da yenilenmesi tartışması arasında, "Türkiye gibi Boeing'in geliştirdiği daha yeni bir radar sistemi olan E-7'yi alabiliriz" dedi.

Son dönemde müttefikleri arasında ciddi bir krizin patlak verdiği NATO’nun bir diğer gündem maddesi ise kuruluşun “gökyüzündeki gözleri” olarak tanımlanan AWACS sistemlerinin eskimesi. Şu an 14 Boeing E-3A Hava Kontrol ve Uyarı Sistemi’ne sahip olan NATO’nun AWACS’lardan sorumlu yetkilisi Michael Gschossmann, açıklamalarda bulundu.

Gschossmann bu yılın Aralık ayında Boeing ile bir anlaşma yapılacağını açıklarken, “Bir an önce filoyu yenilememiz ve yenilerini almamız gerek, araştırmalar bir an önce tamamlanmalı” ifadesini kullandı. Reuters’a konuşan Gschossmann NATO’nun bir an önce karar vermesi gerektiğini vurgulayarak, “NATO, Boeing’in yeni radar uçağı E-7’yi satın alan üye ülkeler Britanya ve Türkiye’yi takip edebilir.Bu hava araçları yeni eklemeler yapabilecek kadar geniş ve gelecek yıllarda izleme mesafesini geliştirebilecek” dedi.

NATO’nun üst düzey yetkilisi olan Gschossmann, eğer yakın zamanda karar verilmezse hem maddi hem de operasyonel olarak NATO’nun zarar göreceğini aktardı. Gschossmann, gelecekte de kullanılabilecek bir sistem kullanılması gerektiğini aktardı.