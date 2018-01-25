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  3. 25 Ocak 2018 23:16

NATO'den flaş ''Zeytin Dalı Harekatı'' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklama yaptı.

NATO'den flaş ''Zeytin Dalı Harekatı'' açıklaması
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk Silahlı  Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri  PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye,  en çok terör saldırısına maruz kalan NATO üyesi.

Türkiye'nin de diğer ülkeler  gibi kendini savunma hakkı var ancak bunun orantılı ve ölçülü bir şekilde  yapılması önemli." dedi. Stoltenberg, Türkiye ve ABDarasında doğrudan temasta bulunulması  çağrısı da yaptı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İspanya'yı ziyaret ederek Başbakan  Mariano Rajoy ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası yapılan  yazılı açıklamada, ikilinin ittifakın gündemindeki güncel konular ile temmuz  ayında Brüksel'de yapılacak liderler zirvesinde masaya gelmesi beklenen  meseleleri ele aldığı kaydedildi.

Görüşülen konular arasında, Güney Atlantik'te yaşanan sınamalar,  NATO'nun terörle mücadeledeki rolü, savunma harcamalarının artırılmasına yönelik  taahhütlerin yerine getirilmesi olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca NATO'ya  yakın bölgeler olan Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki durumların da  değerlendirildiği duyuruldu.

NATO Genel Sekreteri, daha sonra da İspanya Savunma Bakanı Maria  Dolores de Cospedal ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bağımsızlık girişimlerine sahne olan Katalonya'daki durumu "anayasa  çerçevesinde ele alınması gereken ulusal ve yerel bir sorun" olarak tanımlayan  Stoltenberg, Rusya'nın hem Katalonya'ya hem de başka ülkelere müdahalesinin ise  "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. "Birleşik ve güçlü bir İspanya"nın ittifak  için iyi olduğunu kaydeden Stoltenberg, bu yüzden de iç meselelere girmediklerini  vurguladı.

Zeytin Dalı Harekatı

Stoltenberg, TSK'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve  DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye, en çok terör saldırısına maruz kalan NATO üyesi. Türkiye'nin  de diğer ülkeler gibi kendini savunma hakkı var. Ancak bunun orantılı ve ölçülü  bir şekilde yapılması önemli. Türkiye dahil diğer ülkelerin liderleriyle  görüştüğümde verdiğim mesaj bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen hafta konuştum.  ABD dahil ilgili diğer diğer ülkelerle düzenli irtibat içindeyiz. Suriye’nin  kuzeyinde gördüğümüz sınamalar karşısında en iyi yolu bulmak için ABD ve Türkiye  arasında doğrudan temas çağrısında bulunuyorum. "

İspanya Savunma Bakanı Cospedal, İspanya'nın ittifaka olan  taahhütlerini yinelerken, NATO ve AB arasındaki iş birliğinin önemine değinerek,  "NATO'nun sınırları İspanya'nın da sınırlarıdır." dedi.

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