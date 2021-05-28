Necmettin Kesgin'in ''utandıran'' cezası onandı

Seçim dönemi boyunca Mansur Yavaş'a karalama kampanyasının baş aktörü olan, bir kısım medya tarafından "saygın iş adamı" denilerek manşetler atılan, Mansur Yavaş'a siyasi ve ahlaki sınırları aşıp her türlü iftira atılması için haftalarca gündemde tutulan Necmettin Kesgin’e mahkemeden bir kötü haber daha geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde “senet” konusunda iftira atarak suçlayan ve bir kısım medya tarafından “saygın iş adamı” olarak lanse edilen Necmettin Kesgin, çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kesgin’in Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesine yaptığı istinaf başvurusu reddedilerek mahkûmiyet kararı onandı. Karar istinaf savcılığı tarafından da görülerek uygunluğu tescillendi.

Mansur Yavaş hakkında sahte suç üretip iftira atan Necmettin Kesgin’in, Yavaş'ın şikâyeti üzerine sahte senedi kendisinin düzenlediği ortaya çıkmıştı. Kesgin resmi belgede sahtecilikten 4 yıl, şantajdan 1 yıl 3 ay ve özel hayatın gizliliğini ihlalden (yaptığı görüşmeleri izinsiz olarak görüntülü ve sesli olarak kayıt yaptığı) 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Seçim öncesinde Mansur Yavaş’a karşı karalama kampanyasının aktörü olarak bilinen Necmettin Kesgin'in daha önceden de sahte ÖSYM belgesi düzenlemek suretiyle resmî evrakta sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunuyordu.

Toplam 11 yıldan fazla hapis cezası alan Kesgin, iki ay önce yakalanarak cezaevine gönderilmiş ancak Kovid-19 salgın süreci nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.