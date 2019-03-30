Nerede oy kullanacağınızı biliyor musunuz ?

YSK tarafından 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde oy kullanacağınız sandıklar bellirlendi. YSK sitesinde yer alan Seçmen Sorgulama uygulamasından 'Nerede Oy Kullanacağım' bölümüne tıklayarak sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. Oy kullanacağınız yeri "e-Devlet" ya da YSK'nin "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"ndan da öğrenebilirsiniz.

YSK Sandık sorgulama

YSK sandık sorgulama ekranına girdiğinizde önünüze aşağıdaki gibi bir ekran gelecek. Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve TC kimlik numarınızı yazdıktan sonra resim doğrulama kısmında gördüğünüz harf ve rakamları yazın. Ardından sorguma tuşuna basın. Nerede oy vereceğim sorunuzun yanıtı anında önünüze gelecek. Sandık sorgulama için aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli;

E devlet üzerinden sandık sorgulama

E-devlet sistemi üzerinden de nerede oy kullanacağım sorusunun yanıtını alabiliyorsunuz. Sandık sorgulama sisteminden ulaştığınız bilgileri dilerseniz cep telefonunuza kısa SMS olarak ya da mail adresinize bilgi olarak atabiliyorsunuz.

Seçimde oy vermek için gereken belgeler neler?

31 Mart yerel seçimlerinde oy vermek için TC numaralı nüfus cüzdanı dışında Geçici Kimlik Belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliklerle de oy kulanılabiliyor.

31 Mart yerel seçimlerinde nasıl oy kullanılacak ?

Dikkat! Seçimde bu oylar geçersiz sayılacak !