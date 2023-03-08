  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Zam'aydın Türkiyem! Yeni gün yüzde 100 zamla başladı

Noter ücretlerine dev zam!

Noter ücretlerine dev zam!
Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre, noterlik ücret tarifesinde yüzde 100 oranında artışa gidildi.

Noterlerde yapılan işlemlerden tahsil edilen ücretlere ilişkin tarifede yüzde 100 oranında artışa gidildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1’i oranında ücret alacaklar. Bu ücret 500 TL’den az, 4 bin TL’den fazla olamayacak.

HER BİR SAYFA İÇİN 23,76 TL

Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30’u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8.66 TL’den 17.32 TL’ye, vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391.91 TL’den 783.82 TL’ye, hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı ücreti 11.88 TL’den 23.76 TL’ye, tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak alınan ücret ise 3.71 TL’den 7.42 TL’ye çıkarıldı. (REUTERS)

Etiketler Noter ücretleri noter ücret noterlik ücretleri noter işlemleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da bir apartmanda çökme! Gece yarısı tahliye edildi
Yağmur hayatı felç etti; araçlar çukurlara düştü
BM, asrın felaketinin ekonomik bilançosunu açıkladı
''Millet İttifakı'nda Bakanlık paylaşımı nasıl olacak?'' sorusu yanıt buldu
Bakan Bilgin'den kamu işçisi ve memur zammı ile ilgili açıklama
Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi güzelliği ile olay oldu
Yüz ifadesi neden asıktı? Meral Akşener o kare ile ilgili konuştu
Akşener'den Ersan Şen sorusuna yanıt
Deprem bölgesinde bir Albay korkunç bir şekilde şehit düştü
Ünlü oyuncu isyan etti: Hepimizin şurasına geldi, artık yeter