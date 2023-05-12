  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Nüfus müdürlükleri 13-14 Mayıs'ta açık olacak

Nüfus müdürlükleri 13-14 Mayıs'ta açık olacak

Nüfus müdürlükleri 13-14 Mayıs'ta açık olacak
Güncelleme:

Pazar günü yapılacak seçimler nedeniyle nüfus müdürlükleri 13-14 Mayıs'ta açık olacak.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle nüfus müdürlüklerinde düzenlemeye gidildi.

Oy kullanacak vatandaşların T.C. Kimlik Kartı talepleri için cumartesi ve pazar günleri müdürlükler açık olacak.

İşlemler randevusuz olarak yapılabilecek.

Etiketler nüfus müdürlüğü seçim çalışma saatleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun mitingine katılacak mı ?
Seçime 2 gün kala kahreden ucuzluk izdihamı
Sibel Kekilli yıllara meydan okuyor! Son hali ortaya çıktı
Muharrem İnce çekildikten sonraki ilk seçim anketi
13 araç bir birine girdi, 7 kişi öldü, bir kişi ambulansı kaçırırken yakalandı!
Dolar'dan yeni seçim zirvesi!
Dev banka altın tahminini değiştirdi
Kılıçdaroğlu, Ruslara ''One Minute'' dedi
Twitter bu kadını konuşuyor: Japon Sağlık Bakanı dediler, bakın kim çıktı
Bakan Soylu kaset iddialarının arkasındaki ülkeyi açıkladı