Nüfus müdürlükleri 13-14 Mayıs'ta açık olacak
Pazar günü yapılacak seçimler nedeniyle nüfus müdürlükleri 13-14 Mayıs'ta açık olacak.
14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle nüfus müdürlüklerinde düzenlemeye gidildi.
Oy kullanacak vatandaşların T.C. Kimlik Kartı talepleri için cumartesi ve pazar günleri müdürlükler açık olacak.
İşlemler randevusuz olarak yapılabilecek.
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