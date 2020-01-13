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  3. 13 Ocak 2020 22:28

O ilçede yaşayanlar dikkat ! 18 saat su verilemeyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kartal terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle Kartal ilçesindeki 14 mahalle su kesintisi yaşayacak.

O ilçede yaşayanlar dikkat ! 18 saat su verilemeyecek
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Kartal ilçesinin 14 mahallesine, 18 saat süreyle su verilemeyecek
 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kartal terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle Kartal ilçesinin 14 mahallesine, 18 saat süreyle su verilemeyecek.

Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Atalar, Çavuşoğlu, Petrol İş, Yukarı, Karlıktepe, Esentepe, Cumhuriyet, Orta, Soğanlık Yeni, Gümüşpınar, Yakacık Yeni, Çarşı, Uğur Mumcu ve Hürriyet mahallelerinde yarın 09.00 ile 15 Ocak Çarşamba günü 03.00 arasında su kesintisi gerçekleştirilecek.

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su kesintisi
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