  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Ocak 2020 23:44

O kanaldan Türkiye hakkında ilginç iddia: "TL'yi korumak için..."

Bloomberg, Türkiye devlet bankalarının ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle Türk Lirası'nı korumak için 1.5 milyar dolar satış yaptığını iddia etti.

O kanaldan Türkiye hakkında ilginç iddia: TL'yi korumak için...
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Bloomberg, üç “konuyu bilen” kaynağına dayandırdığı haberinde Türkiye devlet bankalarının Cuma günkü lira düşüşünü engellemek için 1 milyar ile 1,5 milyar dolar arası satış yaptığını yazdı.

Satışlar ABD ile İran arasındaki gerilimin ardından gerçekleşti.

Lira %0,4’lük bir gerileme yaşayarak son sekiz ayda dolar karşısındaki en düşük seviyeye geriledi, dolar 5,9781 TL’yi gördü.

Haberde devlet bankalarının TL’yi korumak için dolar satma pratiğinin tartışmalı olduğu, satış tutarını merkez bankası tarafından örtülü müdahaleye bağlayan spekülasyonun lirayı yabancı yatırımcı için daha az cazip hale getirdiği vurgulandı.

Bloomberg

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
dolar , abd , türkiye , iran , tl , koruma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM