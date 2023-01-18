Ocak ayında yapılan 5 anketin ortalaması alındı

Türkiye Mayıs ayında öne çekilmiş seçim tarihiyle birlikte sandık başına gitmeye hazırlanırken, yeni yılın ilk kamuoyu anketlerinin ortalaması alındı. İşte Areda, MAK, Optimar, ORC ve Sosyo Politik araştırma firmaları tarafından Ocak ayında yapılan yeni yılın ilk seçim anketlerinin ortalaması.

Türkiye seçime doğru giderken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak 6 anket şirketinin ocak ayında yapmış oldukları araştırmaların ortalaması alındı. Muhalif Web isimli Twitter hesabının grafiğe de döktüğü, ortalaması alınan anketlere iktidara yakınlığı ile bilinen Optimar da dahil edildi.

Söz konusu anket şirketlerinin isimleri ve anket tarihleri şöyle:

Areda Survey: 6-13 Ocak

MAK Araştırma: 1-7 Ocak

Optimar Araştırma: 27 Aralık-1 Ocak

ORC Araştırma: 2-5 Ocak

Sosyo Politik: 23 Aralık-2 Ocak

Ortalaması alınan anketlere göre bu pazar seçim olsa partiler ve oy oranları şöyle oldu:

AK Parti %35,1

CHP %25,7

İYİ Parti %13,3

HDP %10

MHP %7

DEVA %2,2

BTP %1,5

Zafer %1,2

Gelecek %1,1

Yeniden Refah %1,1

Memleket %1

Saadet %0,80





