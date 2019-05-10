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  3. 10 Mayıs 2019 19:47

ODTÜ Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 17 kişi gözaltında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün izin vermemesine rağmen toplanmaya başlayan kalabalığa polis müdahale etti. Müdahalede 17 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ODTÜ Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 17 kişi gözaltında
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, öğrencilere gönderdiği e-postayla, 10 Mayıs'ta yapılması planlanan 9. Onur Yürüyüşü'nü yasaklandığını açıklamıştı.

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması yürüyüşün gerçekleştirileceğini açıklayarak Twitter'da #ODTÜyeRenkVer etiketiyle çağrı yapmıştı.

Öğrenciler bugün Onur Yürüyüş'ü için toplanmaya başladıkları sırada polis müdahale etti. 17'den fazla öğrenci göz altına alındı.

Yasaklanan ODTÜ 9. Onur Yürüyüşü öncesi kampüs, polis ablukasına alındı. Abluka üzerine kampüsün çeşitli yerlerine dağılarak eylemi sürdüren öğrencilere polis saldırdı.

Mühendislik binası önünde açıklama okumak isteyen öğrencilere, polis biber gazı ile müdahale etti. Saldırıda 17'den fazla öğrenci gözaltına alındı 1 öğrenci de polisin attığı plastik mermi ile başından yaralandı.

Gözaltına alınan öğrencilerin avukatlarıyla görüşmesine izin verilmediği öğrenildi.

Gözaltına alınan öğrencilerden dört kişinin isimleri öğrenildi. Öğrencilerin isimleri Melike İrem Balkan, Tankut Serttaş, Utku Yücel, Özgür Gür.

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