Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ne zaman başlayacak ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısı sonrasında açıkladığı üniversitelilere 12 ay boyunca verilecek ve aylık 10 GB olacak ücretsiz internet kotası uygulamasının ne zaman başlayacağı belli oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada üniversite öğrencilerine 9 bin 500 TL'ye kadar olan cep telefonları için 5 bin 500 TL teknolojik cihaz desteği ile 12 ay boyunca da aylık 10 GB'lık internet kotası verileceğini açıklamıştı.

Açık öğretim ve yüksek lisans öğrencilerinin kapsam dışı bırakıldığı bu iki düzenlemede cep telefonları için konulan "9.500 TL'ye kadar" sınırı tepki çekerken, aylık 10 GB olacak ve 12 ay boyunca verilecek olan internet kotasının kullanıma başlayacağı tarih de belli oldu.

Erdoğan, gençlerin bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatörlerinden biri üzerinden kullanabileceğini söylemişti.

Bu kapsamda, 10 GB internet kotasının maliyetinin devlet tarafından karşılanacağı, öğrencilerin de Ekim ayı içerisinde ücretsiz internet kullanmaya başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan bir öğrenci ya da gencin kendi üzerine tanımlanmış hattı yok ise ücretsiz internet paketini kullanamayacak.

Ayrıca suiistimal ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BTK ve operatörler arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Ancak düzenlemeler master, yüksek lisans ve açık öğretimi kapsamıyor.