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  1. 28 Nisan 2017 10:02

Öğrencilere Gülen'in takkesini koklatmışlar

Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturmasından mide bulandıran bir ayrıntı çıktı.

Öğrencilere Gülen'in takkesini koklatmışlar
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'FETÖ' soruşturması kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 20 öğrencinin ByLock kullandıkları iddia edildi.13 öğrenci gözaltına alındı.

Akşam'ın haberine göre, 'üniversite imamı' olduğu ileri sürülen şüphelinin öğrencilere sohbetler sırasında Fethullah Gülen'in takkesini koklattığı iddia edildi.

Yapılan incelemelerde 13 öğrencinin üzerine 5 adet telefon hattı olduğu ve bu hatlar üzerinde ByLock kurulduğu ortaya çıktığı ileri sürüldü.

Öğrencilerin ifadelerinde üniversitedeki abiler tarafından telefonlarına ByLock programı indirdiklerini anlattıları öne sürüldü.
 

Akşam

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