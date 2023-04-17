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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir hakkında bomba iddia

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir hakkında bomba iddia
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Evlilikleri 8 ay süren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in ortak boşanma açıklaması yapması gündeme bomba gibi düşerken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in şaşaalı düğününden 8 ay sonra boşanma kararı alması herkesi şoke etti. Çiftin ayrılık nedenleri hâlâ merak edilirken Söylemezsem Olmaz'da, Bircan Bali'den ilginç iddialar geldi.

Bircan Bali, Oğuzhan Koç'un yakın çevresine "Benim karıma ne oldu? Bu evlilik neden bitti ben anlamıyorum?" dediğini iddia etti.

Ayrıca çiftin bir evin içine girince kişilik çatışması yaşadığını ve para mevzularını çok konuştuklarını iddia eden Bali "Senin paran, benim param mevzunu Demet çok yapmış. Çok çok para konuşmuş" iddiasında bulundu.

15 MİLYON'A EV ALMIŞLARDI
İkilinin, evliliğinde kriz olmadan hemen önce Alaçatı'dan 15 milyon TL'ye ev aldığı ortaya çıktı. İkilinin mal bölüşümünü ve düğün takılarını nasıl paylaşacağı da henüz bilinmiyor.


Özdemir yaşadıkları gerilim sonrası evden hiçbir şey almadan bekar evine gitmişti.

Etiketler Oğuzhan Koç Demet Özdemir boşanma
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