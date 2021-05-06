Oğuzhan Uğur'un Blu TV'deki ''Dün Dündür'' projesinden ilk tanıtım videosu geldi

Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV, ‘Dün dündür’ isimli tarih programıyla arşivine yeni bir soluk getiriyor. Oğuzhan Uğur’un anlatımıyla ‘Dün dündür’ her bölüm bir konu başlığı etrafında şekillenen tarihsel olayları masaya yatırarak onlara farklı bakış açıları getirecek. Dün akşam ilk tanıtımı paylaşılan ‘Dün dündür’, parayı merkezine alan birinci bölümüyle yarın BluTV’de başlıyor.

Farklı formattaki programlarıyla üyelerine arşivinde geniş yelpazede içerikler sunan BluTV, yeni tarih programıyla seyircisine yine keyifli dakikalar vadediyor. Oğuzhan Uğur’un hazırlayıp sunduğu ‘Dün dündür’, yarın akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İki haftada bir yayınlanacak olan programda Oğuzhan Uğur kendine has eğlenceli anlatım tarzıyla her bölüm bir konu başlığı seçerek o konu etrafında şekillenen tarihsel olayları incelerken bu olayların günümüzdeki yansımalarına da değinecek. İlk bölümün temasının para olduğu programda, insanlık tarihi boyunca paranın önemi ve değerinden başlayarak paranın sebep olduğu sayısız tarihsel olaya kadar birçok konu konuşulacak. İlk tanıtımı dün akşam yayınlanan ‘Dün dündür’, izleyenleri geçmişe doğru bir yolculuğa çıkartarak onları ilginç bilgilerle buluşturacak ve tarihin sürekli tekerrür ettiğini gözler önüne serecek.

Oğuzhan Uğur’un keyifli anlatımıyla ‘Dün dündür’ ilk bölümüyle yarın akşam saat 21.00’de BluTV’de ses getiren tarihsel olaylara parmak basacak.