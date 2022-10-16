Oğuzhan Uğur'un Hakan Şükür tweeti olay oldu

Babala TV isimli YouTube kanalı üzerinden program yapan ve son günlerde konuk aldığı siyasi isimlerle gündem olan Oğuzhan Uğur'un son paylaşımı olay yarattı.

Babala TV adlı Youtube programında son günlerde ağırladığı siyasi isimlerle sosyal medyaya adeta damga vuran Oğuzhan Uğur'un son paylaşımı olay yarattı. Daha önce; Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu, Ümit Özdağ, Cem Uzan ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu konuk alarak ses getiren Uğur bu kez FETÖ firarisi eski futbolcu Hakan Şükür'ü programına davet etti.

HAKAN ŞÜKÜR'Ü PROGRAMA DAVET ETTİ

Oğuzhan Uğur, "Onlar bize hiçbir zaman konuşma hakkı tanımadı. Ben onlara aynını yapmak istemiyorum" diye yazan, Oğuzhan Uğur,Şükür'ün hesabını etiketleyerek, "Bir zamanlar kral dediğim. Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi. Siz mesela katılır mıydınız?" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Oğuzhan Uğur paylaşımından dolayı büyük tepki alınca daha sonra tweet'ini sildi.

İşte Uğur'un o paylaşımları: