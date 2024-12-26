Olan yine ödeyene oldu: GSS prim borçları bir kez daha silindi

TBMM'de kabul edilen yeni yasa teklifi ile birlikte Genel Sağlık Sigortası borcu olanların 400 bin vatandaşın 2 milyarlık borcu silindi.

GSS prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlemeye gidildi.

Hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek.

Ancak hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade edilmeyecek.